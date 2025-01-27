Polonya: Kuzey Akım doğal gaz hattı imha edilmeli

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Rusya'dan Almanya'ya uzanan Kuzey Akım doğal gaz boru hattının bir daha kullanılmamak üzere imha edilmesi gerektiğini ifade etti.

Duda, hattın Avrupalı devlet için potansiyel tehdit olarak kalmaması gerektiğini belirterek "Avrupalı liderler umarım Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırganlığından gerekli dersleri çıkartmışlardır. Bu hat, sadece enerji yönünden değil askeri ve ekonomik yönden de tehdittir çünkü bu hat, Rus nüfuzununun Avrupa üzerindeki etkisini temsil ediyor." dedi.

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Avrupa son dönemde Kuzey Akım boru hattı ve Rus gazı ile ilgili önemli tartışmalar yaşanıyor. Slovakya ve Macaristan Rus gazının Avrupa'da kullanımının serbest olması gerektiğini belirtirken Almanya'da anketlerde ikinci sırada gözüken AfD'nin lider Alice Weidel ise Kuzey Akım boru hattının tekrardan hizmete alınması gerektiğini ifade diyor.

"Rusya'nın Kazanmasına izin vermemeliyiz"

Duda son olarak Rusya Ukrayna Savaşı'na da değinerek "Rusya'nın kazanmasına izin vermemeliyiz. Başkan Trump, NATO'daki en güçlü ülkenin lideri olarak kilit öneme sahip." dedi.