        Polonya gıda sektörü World Food İstanbul'da olacak - İş-Yaşam Haberleri

        Polonya gıda sektörü World Food İstanbul'da olacak

        Dünyanın önemli uluslararası gıda ve içecek fuarlarından biri olan World Food İstanbul'da bu yıl Polonya'dan 15 katılımcı firma ürünlerini sergileyecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2025 - 10:59 Güncelleme: 02.09.2025 - 10:59
        Polonya gıda sektörü World Food İstanbul'da olacak
        World Food İstanbul, 2-5 Eylül 2025 tarihlerinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. World Food İstanbul'da bu yıl Polonya'dan 15 katılımcı firma da ürünlerini sergileyecek.

        Fuara ilişkin konuşan Polonya İstanbul Başkonsolosluğu Misyon Şefi Vekili Marek Lipka "World Food İstanbul, Polonya'nın zengin gıda geleneklerini, sağlıklı beslenmeye odaklanmasını ve yüksek kaliteli tarım ürünlerini öne çıkarma fırsatı sağlıyor. Doğal, sürdürülebilir ve besleyici gıdalara yönelik artan küresel talep sayesinde, Polonya dikkat çekmeye ve güçlü ticari ilişkiler kurmaya son derece uygun bir pozisyonda" dedi.

        Lipka ayrıca "Polonya'nın gıda sektörü, çeşitliliği, kalitesi ve geleneklere olan derin bağlılığıyla tanınmış olup aynı zamanda modern tüketici eğilimlerine de uyum sağlamaktadır. World Food İstanbul'da Polonyalı üreticiler geniş bir ürün yelpazesini sunabilecek. Bu ürünler yalnızca ülkenin mutfak mirasını yansıtmakla kalmıyor, aynı zamanda daha temiz etiketler, daha az katkı maddesi ve daha doğal içeriklere yönelik küresel harekete de uyum sağlıyor. Tüketiciler sağlık konusunda daha bilinçli olurken Polonya'nın gelişen gıda sektörü, fuarın yenilik ve sağlık temasıyla mükemmel bir şekilde örtüşmekte" diye ekledi.

        Polonya Yatırım ve Ticaret Ajansı (PAIH) İstanbul Ofisi Başkanı Joanna Snopek Berbercioğlu ise "Polonyalı firmaların tekrar World Food İstanbul'a katılmasından son derece mutluyum" derken ayrıca şu ifadelere yer verdi:

        "2024 yılında 53,5 milyar euro değerinde tarımsal gıda ürünü ile Polonya, Avrupa'nın en büyük gıda üreticilerinden biri konumunu güçlendirdi. Bu rakam, 2023 yılına kıyasla yüzde 2,7'lik bir artış anlamına geliyor. Polonya tarımı, uzun yıllardır daha az gübre ve pestisit kullanımıyla sağlıklı ve lezzetli ürünler üretmesi ile öne çıkıyor. Üretimde aile çiftliklerinin katkısı oldukça büyük. Polonya, Avrupa Birliği'nin en büyük üç meyve üreticisi arasında yer alıyor. 2023 yılında elma üretimi 5,2 milyon tonu aşarak yüzde 4,4 artış gösterdi. Polonya, bu rakamla Avrupa'nın en büyük elma üreticisi unvanını koruyor. Polonya, et ürünlerini dünya çapında ihraç etmeye devam ediyor. Kümes hayvanları ve sığır eti üretimindeki gelenek ve profesyonellik, ülkeyi global pazarda güçlü bir konuma taşıyor. 2014'ten bu yana Polonya, AB'nin en büyük kümes hayvanı eti üreticisi olmayı sürdürüyor. Et üretim ve işleme sektöründe 120.000'den fazla kişi istihdam ediliyor. Bu da tarımın yalnızca üretim değil, aynı zamanda ekonomi ve istihdam için de kritik bir sektör olduğunu gösteriyor."

        Polonya şirketlerinin stantları ve PAIH tarafından sağlanan Polonya sergi alanı, uluslararası alıcıların büyük ilgisini çekerek ülkenin gida endüstrisindeki artan mükemmeliyet itibarını yansıttığı vurgulanırken; Polonyalı katılımcılar, fuarın sonuçları, Türk ve bölgesel pazarlardaki beklentileri konusunda iyimserliklerini dile getirdi.

