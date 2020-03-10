AA

Polonya Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, ''Almanya'da katıldığı bir toplantı dönüşünde yapılan testlerde General Mika'ya koronavirüsün bulaştığı tespit edildi. Mika ve beraberindeki heyet de karantinaya alındı.'' bilgisi paylaşıldı.

Varşova Askeri Hastanesinde karantinaya alınan Mika ve heyettekilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Sağlık Bakanı Lukasz Szumowski, ülkedeki vaka sayısının 18'e yükseldiğini açıklamış, spor ve konser etkinliklerinin iptal edildiğini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, 10 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde, virüs nedeniyle geniş katılımlı seçim programları düzenlemeyeceğini kaydetmişti.