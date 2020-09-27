Polonya profesyonel futbol ligi Ekstraklasa'ya koronavirüs kabusu çöktü. Ligde 7. sırada mücadele eden Pogon Szczecin futbol takımında futbolcular dahil 30 kişi koronavirüsüne yakalandı. Kulüpten yapılan açıklamada haftanın ikinci yarısında 5 futbolcuda soğuk algınlığı belirtilerinin tespit edilmesi üzerine söz konusu futbolcuların kulübün geri kalanından izole edilerek, koronavirüs testine tabi tutulduğu bildirildi. 5 futbolcunun testlerinin pozitif çıkmasının ardından bu futbolcularla temasa geçmiş diğer tüm kişilere koronavirüs testi yapıldığını belirten kulüp, 16 futbolcu, 2 antrenör ve 7 kulüp çalışanında daha koronavirüs tespit edildiğini aktardı. Korona virüse yakalanan 21'i futbolcu toplamda 30 kişi evlerinde karantinaya alınırken, Pogon Szczecin'in bugün Lech Poznan takımı ile yapacağı futbol karşılaşması ise iptal edildi.
Öte yandan Polonya Milli Takımı Teknik Direktörü Jerzy Brzeczek de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını duyurdu. Brzeczek kendini evde karantinaya aldığını aktarırken, milli takımın 7 Ekim'de Finlandiya ile oynayacağı dostluk maçı için pazartesi günü başlayacak hazırlıklar ve kadro seçiminin nasıl olacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.
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