EuroBasket 2022 yarı final ilk maçında Polonya ile Fransa kozlarını paylaşacak. A Milli Takımımızı uzatmalarda eleyen Fransa ve turnuvanın sürpriz takımlarından Polonya finale kalmak için mücadele edecek. İşte Polonya Fransa basketbol maçı ile ilgili tüm bilgiler...