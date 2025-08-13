Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Polonya F-16 filosunu modernize edecek | Dış Haberler

        Polonya F-16 filosunu modernize edecek

        Polonya, F-16 filosunu modernize etmek için ABD ile 3.8 milyar dolar değerinde sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2025 - 22:37 Güncelleme: 13.08.2025 - 22:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Polonya F-16 filosunu modernize edecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Polonya, F-16 savaş uçaklarının tamamını Blok 72 Viper’e yükseltmek için ABD ile 3,8 milyar dolar değerinde sözleşme imzaladı.

        Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, Polonya, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın devam etmesi nedeniyle askeri modernizasyon çabalarını yoğunlaştırdı.

        Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, imza töreninde yaptığı açıklamada, ABD ile yapılan 3,8 milyar dolar değerindeki modernizasyon anlaşmasının ülkenin 48 F-16C/D Block 52+ uçağının tamamını kapsayacağını söyledi.

        20 yılı aşkın süre boyunca kullanılan söz konusu uçaklara pilotların büyük bir yakınlık duyduğunu belirten Kosiniak-Kamysz, "Bu uçak asla sıkıcı hale gelmeyecek, modası geçmeyecek. Her zaman daha yeni, daha üstün ve geliştirilmiş versiyonları olacak." dedi.

        REKLAM

        Kosiniak-Kamysz, mevcut C/D uçakların çok iyi olduğunu ancak 20 yılın ardından ülkenin güvenliğine yönelik tehditler karşısında yetersiz kaldığını kaydetti.

        Bu yıl Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'nın (GSYH) yüzde 4,7’sini savunmaya ayıran Polonya, gelecek yıl bu oranı yüzde 5’e çıkarmayı hedefliyor.

        Polonya hedefini gerçekleştirirse, haziran ayındaki tarihi NATO zirvesinde ittifak üyelerinin uzlaştığı, savunma harcamalarına ayırdıkları payı GSYH’nin yüzde 5'ine çıkarma hedefine ulaşan ilk ülkelerden biri olacak.

        Öte yandan haberde, Polonya’nın tank sayısının 2030 yılına kadar İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya’nın toplamından fazla olacağına vurgu yapıldı.

        *Fotoğraf:

        Polonya, F-16 savaş uçaklarının tamamını Blok 72 Viper’e yükseltmek için ABD ile 3,8 milyar dolar değerinde sözleşme imzaladı.

        Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, Polonya, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın devam etmesi nedeniyle askeri modernizasyon çabalarını yoğunlaştırdı.

        REKLAM

        Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, imza töreninde yaptığı açıklamada, ABD ile yapılan 3,8 milyar dolar değerindeki modernizasyon anlaşmasının ülkenin 48 F-16C/D Block 52+ uçağının tamamını kapsayacağını söyledi.

        20 yılı aşkın süre boyunca kullanılan söz konusu uçaklara pilotların büyük bir yakınlık duyduğunu belirten Kosiniak-Kamysz, "Bu uçak asla sıkıcı hale gelmeyecek, modası geçmeyecek. Her zaman daha yeni, daha üstün ve geliştirilmiş versiyonları olacak." dedi.

        Kosiniak-Kamysz, mevcut C/D uçakların çok iyi olduğunu ancak 20 yılın ardından ülkenin güvenliğine yönelik tehditler karşısında yetersiz kaldığını kaydetti.

        Bu yıl Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'nın (GSYH) yüzde 4,7’sini savunmaya ayıran Polonya, gelecek yıl bu oranı yüzde 5’e çıkarmayı hedefliyor.

        Polonya hedefini gerçekleştirirse, haziran ayındaki tarihi NATO zirvesinde ittifak üyelerinin uzlaştığı, savunma harcamalarına ayırdıkları payı GSYH’nin yüzde 5'ine çıkarma hedefine ulaşan ilk ülkelerden biri olacak.

        Öte yandan haberde, Polonya’nın tank sayısının 2030 yılına kadar İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya’nın toplamından fazla olacağına vurgu yapıldı.

        REKLAM

        Fotoğraf:

        Polonya, F-16 savaş uçaklarının tamamını Blok 72 Viper’e yükseltmek için ABD ile 3,8 milyar dolar değerinde sözleşme imzaladı.

        Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, Polonya, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın devam etmesi nedeniyle askeri modernizasyon çabalarını yoğunlaştırdı.

        Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, imza töreninde yaptığı açıklamada, ABD ile yapılan 3,8 milyar dolar değerindeki modernizasyon anlaşmasının ülkenin 48 F-16C/D Block 52+ uçağının tamamını kapsayacağını söyledi.

        20 yılı aşkın süre boyunca kullanılan söz konusu uçaklara pilotların büyük bir yakınlık duyduğunu belirten Kosiniak-Kamysz, "Bu uçak asla sıkıcı hale gelmeyecek, modası geçmeyecek. Her zaman daha yeni, daha üstün ve geliştirilmiş versiyonları olacak." dedi.

        Kosiniak-Kamysz, mevcut C/D uçakların çok iyi olduğunu ancak 20 yılın ardından ülkenin güvenliğine yönelik tehditler karşısında yetersiz kaldığını kaydetti.

        REKLAM

        Bu yıl Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'nın (GSYH) yüzde 4,7’sini savunmaya ayıran Polonya, gelecek yıl bu oranı yüzde 5’e çıkarmayı hedefliyor.

        Polonya hedefini gerçekleştirirse, haziran ayındaki tarihi NATO zirvesinde ittifak üyelerinin uzlaştığı, savunma harcamalarına ayırdıkları payı GSYH’nin yüzde 5'ine çıkarma hedefine ulaşan ilk ülkelerden biri olacak.

        Öte yandan haberde, Polonya’nın tank sayısının 2030 yılına kadar İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya’nın toplamından fazla olacağına vurgu yapıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
        Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
        Mehmetçik Suriye'ye askeri eğitim verecek
        Mehmetçik Suriye'ye askeri eğitim verecek
        Prof. Dr. Naci Görür Habertürk'e anlattı
        Prof. Dr. Naci Görür Habertürk'e anlattı
        Başakşehir play-off'a yükseldi!
        Başakşehir play-off'a yükseldi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize katılımlar olacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize katılımlar olacak
        13 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        13 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        Yanan ormanlar ne zaman ağaçlandırılır?
        Yanan ormanlar ne zaman ağaçlandırılır?
        Galatasaray'dan kaleci harekatı!
        Galatasaray'dan kaleci harekatı!
        Biri sönüyor diğeri başlıyor...
        Biri sönüyor diğeri başlıyor...
        Fenerbahçe, 5 milyon euroyu kasasına koydu!
        Fenerbahçe, 5 milyon euroyu kasasına koydu!
        Almanya ve Bulgaristan emeklileri dikkat
        Almanya ve Bulgaristan emeklileri dikkat
        "Fenerbahçe taraftarı geri döndü!"
        "Fenerbahçe taraftarı geri döndü!"
        Emlak ofislerinde yeni dönem
        Emlak ofislerinde yeni dönem
        Ülke puanında son durum!
        Ülke puanında son durum!
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!
        Balıkesir beşik gibi... 1235 artçı normal mi?
        Balıkesir beşik gibi... 1235 artçı normal mi?
        Bebeklerin ilk sene kaçınması gereken 5 gıda!
        Bebeklerin ilk sene kaçınması gereken 5 gıda!
        Mal varlığına göz dikildi
        Mal varlığına göz dikildi
        Habertürk Anasayfa