Paylaşımda, Schengen bölgesi ve Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) ülkelerinin bayrağının yanı sıra Türk bayrağı da yer aldı.
Öte yandan Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Piotr Wawrzyk, basına yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik yeni seyahat düzenlemesini kamuoyuyla paylaştı.
Wawrzyk, salgın sürecinde aşı yaptırmamış kişilerin ülkeye girişinde konum belgesi (location card) adı verilen yeni bir belgeyi ibraz etmeleri gerektiğini bildirdi.
Söz konusu belgenin hem dijital platformda hem de fiziki olarak taşınabileceğini ve Polonya’ya girişlerde yetkililere ibraz edileceğini aktaran Wawrzyk, Avrupa Birliği (AB) ve EEA ülkelerinden gelenlerin 10 günlük karantinadan muaf tutulacağını duyurdu.
10 GÜNLÜK KARANTİNADAN MUAF TUTULACAKLAR
Wawrzyk, "Salgın sürecinde Polonya’nın belirlediği özel düzenleme ile belirli ülkelerden gelen kişilerin söz konusu karantinadan muaf olmalarını sağlayacak yeni unsurlar ekliyoruz." dedi.
Bu arada Polonya basınında yer alan haberlerde, AB ve EEA ülkelerine ek olarak Türkiye’nin de karantina uygulanmayan ülkeler listesine alındığı ve Türkiye’den gelenlerin negatif sonuçlu Kovid-19 testi ibraz etmeleri durumunda 10 günlük karantinadan muaf tutulacağı kaydedildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Polonyalı mevkidaşı Zbigniew Rau ile salgın döneminde turizme yönelik adımları görüştüğü bildirildi.
Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün verilerine göre, Antalya'yı, ocak-haziran döneminde salgına ve bazı ülkelere yönelik uçuş kısıtlamalarına rağmen 90 bin 739 Polonyalı turist ziyaret etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!