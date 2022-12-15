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Haberler Dünya Polonya'dan kritik Rusya kararı

Polonya Parlamentosu'nun alt kanadından Rusya kararı

Polonya Parlamentosu'nun alt kanadı olan Sejm, Rusya'yı "terör sponsoru devlet" ilan eden bir kararı kabul etti.

Giriş: 15.12.2022 - 13:36 | Güncelleme: ABONE OL
Polonya'dan kritik Rusya kararı
Polonya'dan Rusya'yı kızdıracak karar
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AA

Sejm tarafından dün akşam saatlerinde yayımlanan bildiride, Rusya'nın sistematik olarak insan haklarını ve uluslararası hukuku ihlal ettiği belirtildi.

Rusya'nın soykırım suçu işlediği ve diğer ülkelerin topraklarına saldırdığı vurgulanan bildiride, "Sejm, Rusya Federasyonu'nu terör araçlarını uygulayan ve terörü destekleyen bir devlet olarak tanımıştır." ifadesi kullanıldı.

Bildiride, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığına ilişkin "Ukrayna'nın egemenliğinin, siyasi bağımsızlığının ve toprak bütünlüğünün ihlalidir." ifadesine yer verildi.

Sejm Bildirisinde, Rusya'nın Smolensk şehrinde 2010'da Polonya Hava Kuvvetlerine ait bir uçağın düşmesi sonucu, dönemin Polonya Cumhurbaşkanı Lech Kaczynski, diğer üst düzey yetkililer ve NATO askeri komutanları da dahil olmak üzere uçaktaki 96 kişinin tamamının hayatını kaybetmesinden Moskova sorumlu tutuluyor.

* Haberin görseli Pixabay'den servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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