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Polonya'dan kalkan uçak bomba alarmı nedeniyle Atina'ya indi: Şüpheli duruma rastlanmadı

Dün akşam saatlerinde Polonya'dan havalanan bir uçağın bomba alarmı nedeniyle güvenlik önlemleri altında Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Eleftherios Venizelos Havalimanı'na indiği bildirildi. Yetkililer, aramaların ardından şüpheli bir duruma rastlanmadığını aktardı

Giriş: 23.01.2023 - 07:44 | Güncelleme: ABONE OL
Polonya'dan kalkan uçak bomba alarmı nedeniyle Atina'ya indi: Şüpheli duruma rastlanmadı
Atina'ya inen uçakta bomba alarmı!
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Polonya'dan havalanan ve bomba alarmı nedeniyle Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Eleftherios Venizelos Havalimanı'na inen uçakta "şüpheli bir duruma rastlanmadığı" bildirildi.

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberinde, Polonya'nın Katoviçe kentinden Atina'ya gelen, Ryanair'e ait 192 yolcunun bulunduğu uçağın, bomba alarmı vererek yerel saatle 17.40'ta Eleftherios Venizelos Havalimanı'na indiği, uçağa Yunanistan Silahlı Kuvvetlerine ait iki F-16 savaş uçağının eşlik ettiği ifade edildi.

Yunanistan Polis Teşkilatından yapılan açıklamada ise Yunan emniyet birimlerinin tüm yolcular üzerinde ve uçakta yaptıkları kontrollerde herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadığı vurgulandı.

Polonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lukasz Jasina da devlet haber ajansı PAP'a yaptığı açıklamada, "Tüm yolcular güvenle uçaktan ayrıldı. Yanlış alarm verilmiş. Yaralanan kimse yok. Hiçbir yolcunun da yardımımıza ihtiyacı yoktu ve havayolu şirketi tüm sorunları kendilerinin halledeceğini söyledi." ifadelerini kullandı.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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