Polonya'dan AB'nin göçmen politikasına eleştiri

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Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Avrupa Birliği (AB) sınırlarının korunmasına yönelik mekanizmaların geliştirilmesi ve üye devletlerin yükümlülüklerinin kararlılıkla uygulanması gerektiğini belirtti.

AA'nın haberine göre, Portekiz'in Porto kentinde düzenlenen Arraiolos Grubu liderlerinin toplantısına katılan Duda, değerlendirmelerde bulundu.

Duda, son iki yıldır Belarus'tan gelen "hibrit" göç saldırısından etkilendiklerini öne sürerek "Göçmenler, aynı zamanda AB ve Şengen bölgesinin de sınırı olan sınırımızı zorluyor. Bu sınırı güçlü bir şekilde savunuyoruz ve bunun göçe karşı koymanın bir yolu olduğuna inanıyoruz. AB'nin sınırlarını korumaya yönelik mekanizmalar geliştirilmeli ve üye devletlerin taahhütleri kararlılıkla uygulanmalıdır." diye konuştu.

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Göçün nedenleriyle mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizen Duda, şöyle devam etti:

"Göçmenlerin yöneldiği ülke biz değiliz. Devletimize bir transit devlet muamelesi yapıyorlar. Dolayısıyla kendi çıkarlarımızın değil, Avrupa'nın çıkarlarının peşindeyiz. Hepimizin bunu etkin bir şekilde takip etmesini istiyoruz. Umarım göç sorununu hep birlikte ve uzlaşı içerisinde çözebiliriz. Böylece Avrupa'nın güvenliğini sağlamak üzere etkili ve sorumlu mekanizmalar geliştirebiliriz."

Duda, Arraiolos grubunun gelecek yıl Polonya'nın Krakow şehrinde toplanacağını duyurdu.

Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis de X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AB'de genişleme başarılı oldu, bu liyakate dayalı süreci devam ettirelim. Ukrayna savaşa rağmen ilerleme kaydetmiştir. Gerektiği kadar Ukrayna'ya yardım etmeye devam etmeli ve reform sürecinde AB ve NATO'ya doğru ilerlemelerine yardımcı olmalıyız." ifadelerini kullandı.

ARRAIOLOS GRUBU

Arraiolos Grubu, AB üye ülkelerin cumhurbaşkanı ve devlet başkanlarının yılda bir gayriresmi olarak bir araya gelmesiyle oluşturulan siyasi bir forum.

Yıllık toplantılarda, AB'nin geleceği ve küreselleşmenin yol açtığı sorunlar gibi konular ele alınıyor.