Polonya'dan AB Adalet Divanı'na tepki

AA

Morawiecki, AB'nin yetkilerinin genişletilmesinin ve merkezileşmesinin göstergesi olduğunu söylediği karar için "çok tehlikeli" ifadesini kullandı.

Mateusz Morawiecki, kararın Polonya hükümetini şaşırtmadığını da belirtti.

Avrupa Adalet Divanı, Macaristan ve Polonya tarafından AB bütçesiyle ilgili koşulluluk mekanizmasına karşı açılan davaları reddederek, iki üye ülkenin Birlik bütçesinden faydalanmasının hukukun üstünlüğüne uymasına bağlanmasının önünü açmıştı.

Avrupa Parlamentosu, 29 Ekim 2021'de hukukun üstünlüğü ilkesini ihlal eden bu ülkelerin ortak bütçeden fon almasını engellemediği gerekçesiyle Avrupa Komisyonundan davacı olmuştu.

Avrupa Adalet Divanı Savcısı, 2 Aralık 2021'da yayımladığı yazılı mütalaasında, AB'nin Polonya ve Macaristan’a yapılacak mali yardımların askıya alınması yolunda görüş belirtmişti. Polonya ve Macaristan da buna itiraz etmişti.

AB'NİN POLONYA VE MACARİSTAN ELEŞTİRİLERİ

AB Komisyonu, Polonya ve Macaristan'da özellikle yargı bağımsızlığı gibi demokratik standartların aşındığını belirterek bu ülkelerin durumu düzeltmemesi halinde "yetkilerini kullanmaktan çekinmeyeceğini" bildirmişti. Hukukun Üstünlüğü 2021 raporunda Polonya'da son 6 yıldaki reformlarla yargı sistemi üzerinde hükümetin etkisinin arttığı eleştirisi yapılmıştı.

Polonya Anayasa Mahkemesinin "ulusal yasaların bazı alanlarda AB hukukundan üstün olduğuna" yönelik kararı da AB tarafından eleştirilmişti. AB yönetimi, AB yasalarının ulusal yasaların üzerinde olduğunu, AB Adalet Divanının kararlarının üye ülkeler için bağlayıcı olduğunu vurgulamıştı.

Raporda, Macaristan ise yolsuzlukla mücadele yetersiz kalan tedbirler konusunda eleştirilmiş, ülkede medyada çoğulculuğun tehlike altında olduğu ifade edilmişti.

AB Komisyonu, Polonya ve Macaristan hakkında eş cinsellerin haklarına saygı gösterilmediği gerekçesiyle yasal süreç başlatmıştı.