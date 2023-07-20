Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Polonya'da şimdiye kadar görülen 'en büyük Rus casus ağı' çökertildi

        Polonya'da şimdiye kadar görülen 'en büyük Rus casus ağı' çökertildi

        Polonya'da, Rusya Askeri İstihbaratına (GRU) çalıştığı iddia edilen ve ülkedeki bugüne kadar görülen "en büyük casus ağının" üyelerinin yakalandığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 18:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Polonya'da 'Rus casus ağı' çökertildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Polonya'nın devlet radyo ağına verdiği röportajda, ülkedeki Rus ajan ağına ve Wagner Grubunun Belarus'a gelmesine dair açıklamalarda bulundu.

        Blaszczak, ülkede faaliyet gösteren Rus casus ağının, Ulusal Savcılık Ofisi ve İç Güvenlik Teşkilatı (ABW) tarafından çökertildiğini açıkladı.

        Söz konusu casus ağının "Kremlin tarafından Polonya’yı istikrarsızlaştırmak için terör saldırıları düzenlemeye yönelik kurulduğunu" öne süren Blaszczak, bunu, “Rus imparatorluğunu diriltme girişimleri" olarak nitelendirerek, ülkesi için ifade ettiği tehlikenin farkında olduklarının altını çizdi.

        Blaszczak, bu tür grupların Polonya'ya yönelik bir tehdit oluşturup oluşturmayacağı sorusuna, "Herhangi bir Rus provokasyonuna karşı Polonya güvenlik servisleri gece gündüz çalışıyor." yanıtını verdi.

        REKLAM

        Ülkede mart ve temmuz aylarında Rus askeri istihbaratı için casusluk faaliyetleri yürütmekle suçlanan 15 kişi tutuklandı.

        WAGNER TEHDİT OLARAK ALGILANIYOR

        "Blaszczak, Wagner Grubunun Belarus'a gelmesine ilişkin, "Rusya'nın Wagner Grubundan birkaç bin paralı askerin Belarus’a gelmesinin de ülkemiz için bir tehdit oluşturduğunun farkına varmalıyız." ifadesini kullandı.

        Ulusal Güvenlik ve Savunma İşleri Komitesi'nin olası riskleri ele aldığını belirten Blaszczak, askeri birliklerin Polonya'nın batısından Biala Podlaska kenti ile Kolno kasabasına nakledilmesine karar verildiğini söyledi.

        Rus özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, beraberindeki savaşçılarla haziranda Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı. İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti.

        Prigojin'in Belarus’a gitmesi sonrasında Wagner'in ülkeye yerleşmesi için öneride bulunan Lukaşenko, Belarus ordusunun Wagner savaşçılarının tecrübelerinden yararlanabileceğini kaydetmişti.

        Wagner'in kurucusu Prigojin, dün, paralı savaşçılarının Belarus topraklarına geldiğini bildirmişti.

        Belarus ordusunu “dünyanın ikinci ordusu” yapma sözü veren Prigojin, gerekirse onların yanında yer alacaklarını dile getirmişti.

        Fotoğraf: AA

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Kaynaklar yatırıma kanalize edilecek"
        "Kaynaklar yatırıma kanalize edilecek"
        KKM'ye zorunlu karşılık getiriliyor
        KKM'ye zorunlu karşılık getiriliyor
        İşte transferde son gelişmeler!
        İşte transferde son gelişmeler!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        YKS sayısal birincisi sırrını anlattı: Son sene 200 bin soru çözdüm
        YKS sayısal birincisi sırrını anlattı: Son sene 200 bin soru çözdüm
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Ercan Havalimanı açılışında konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Ercan Havalimanı açılışında konuştu
        Annesinin yarım kalan hayali için öğretmenliği bıraktı
        Annesinin yarım kalan hayali için öğretmenliği bıraktı
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Ders almıyorlar!
        Ders almıyorlar!
        1 milyar dolarlık ikramiye sahibini buldu
        1 milyar dolarlık ikramiye sahibini buldu
        Son yılların en büyük arkeolojik keşfi: Sultanahmet’te 1500 yaşında ve sapasağlam kalmış bir Bizans yapısı bulundu
        Son yılların en büyük arkeolojik keşfi: Sultanahmet’te 1500 yaşında ve sapasağlam kalmış bir Bizans yapısı bulundu
        'GYODER Yeni Konut Modeli' tanıtıldı
        'GYODER Yeni Konut Modeli' tanıtıldı
        Galatasaray'a Paredes şoku!
        Galatasaray'a Paredes şoku!
        Icardi ve Bakambu açıklaması
        Icardi ve Bakambu açıklaması
        Sıcak çarpmasına iyi geliyor!
        Sıcak çarpmasına iyi geliyor!
        Tarihe geçen büyük lider!
        Tarihe geçen büyük lider!
        Kale'nin amiral gemisi halka açılıyor
        Kale'nin amiral gemisi halka açılıyor
        İkinci el otomobil ithalatı tarihi
        İkinci el otomobil ithalatı tarihi
        Ortalama yıllık yüzde 50 büyüme
        Ortalama yıllık yüzde 50 büyüme