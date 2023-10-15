Polonya'da genel seçim ve referandum için oy verme işlemi başladı

Polonya'da genel seçim ve referandum için oy verme işlemi başladı

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Polonya basınında paylaşılan son ankete göre, iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi oyların yüzde 35,81'ini alırken, ana muhalefet bloku Sivil Koalisyon (KO) yüzde 31,38'le ikinci sırada bulunuyor.

Merkez sağ partisi Polonya 2050 ve tarım politikalarıyla öne çıkan Polonya Halk Partisi'nin (PSL) koalisyonu olan Üçüncü Yol'un oy oranı ise yüzde 10,71 olarak hesaplandı.

Bu koalisyonun ardından yüzde 10,48 ile Yeni Sol ve yüzde 8,72 ile aşırı sağcı Konfederasyon (Konfederacja) yer aldı. Ankete göre, Hukuk ve Adalet Partisi liderliğindeki hükümet, büyük olasılıkla bir kez daha kurulamayacak.

Başbakan Mateusz Morawiecki, oyunu kullanmaya ailesiyle geldi. Başbakan Morawiecki, oyunu başkent Varşova'nın Mokotow bölgesindeki Spartanska Sokağı'nda bulunan bir okulda kullandı Ayrıca seçimlere katılım oranının yüzde 68'e ulaşması bekleniyor. Bu arada, ankete katılanların yüzde 38'i, AB'nin önerdiği göçmen yerleştirme planı, devlet varlıklarının satışı, Polonya-Belarus sınırındaki çitin geleceği ve emeklilik yaşı konularını kapsayan dört soruluk referanduma katılacaklarını ifade etti. Referandumun geçerliliği için en az yüzde 50 artı bir oy gerekiyor.