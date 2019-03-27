Polonya'nın Gdansk kentindeki hayvanat bahçesinde dünyaya gelen albino penguen ilk kez ziyaretçilerle buluştu.

İHA'nın haberine göre Gdansk Hayvanat Bahçesi'nden yapılan açıklamada albino penguenin geçtiğimiz yıl 14 Aralık'ta doğduğu bildirildi.

Tüm dünyada hayvanat bahçesinde yaşayan tek albino penguen olduğu ifade edilen küçük kuşun hayatta kalabileceğinden şüphe duyan hayvanat bahçesi yetkilileri doğumdan basını haberdar etmedi.

Aradan geçen sürede yaşam savaşını kazanan albino penguen, ilk kez ziyaretçilerle buluştu.

Ebeveynleri ve hayvanat bahçesindeki en sakin iki penguenle birlikte yaşayan minik penguen görenleri adeta büyüledi.

Gdansk Hayvanat Bahçesi Direktörü Michal Targowski, ziyaretçilerin meraklı bakışlarına aldırmadan arkadaşlarıyla oynayan bebek albino penguenin hayvanat bahçesinde değil de doğal yaşam alanında dünyaya gelseydi çok yaşamayacağını söyledi.

"Öncelikle albino bebek penguen bembeyaz rengi dolayısıyla çok kolay yırtıcı kuşların dikkatini çeker, onlara yem olurdu. Öte yandan deri ve tüylere renk veren melanin pigmentinin yokluğu onu diğer hastalıklara ve strese karşı daha korumasız hale getirmekte" diyen Michal Targowski, minik penguenin şimdilik ebeveynleri ve sürünün en sakin iki üyesiyle birlikte ayrı bir bölümde tutulduğunu ifade etti.

YETİŞKİN PEGUENLER SALDIRABİLİR

Zaman zaman sürünün geri kalanının tel örgüler ardında toplanıp bebek albino penguene baktıklarını söyleyen Targowski, henüz dünyayı tanıma aşamasında olan bebek penguenin diğer penguenlerce dışlanma ya da gagalanmak suretiyle saldırıya uğrama ihtimali olduğundan mevcut izolasyon sürecinin bir süre daha süreceğini belirtti. Bakıcılarının üzerinden bir an olsun gözünü ayırmadığı bebek penguen, bakıcıların herhangi bir tehlike olmadığından emin oldukları zaman sürünün diğer üyeleriyle bir araya gelecek.