Polonya'da doktorların kürtajı reddettiği kadın hayatını kaybetti

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Polonya'nın Avrupa'daki en kısıtlayıcı kürtaj yasalarından birini yürürlüğe koymasından bu yana, bu hafta kürtaj talebi reddedilen 37 yaşındaki Agnieszka T. hayatını kaybetti.

Salı gecesi Varşova sokaklarında protestocular, o günün erken saatlerinde hayatını kaybeden Agnieszka T'nin anısına çelenkler bıraktı.

İkizlere hamile olan Agnieszka, fetüsün kalp atışlarından biri durduğunda ve doktorlar kürtaj yapmayı reddetti. Ailesi yaptığı açıklamada, "Devletin elinde kan var." dedi.

Polonya'nın güneyindeki Częstochowa şehrinde daha fazla protesto yapılması planlanıyor.

"GEREKLİ MÜDAHALE ZAMANINDA YAPILMADIĞI İÇİN ÖLDÜ"

Protestoları organize eden Marta Lempart, Polonya medyasına "Başka kimse ölmesin diye protesto etmeye devam ediyoruz" dedi. "Polonya'daki kürtaj yasağı öldürür. Bir kişi daha gerekli tıbbi müdahalenin zamanında yapılmaması nedeniyle yaşamını yitirdi" dedi.

Agnieszka ilk olarak 21 Aralık'ta Częstochowa'daki bir hastaneye karın ağrısı şikayetiyle başvurdu.

Doktora gittiğinde ikiz hamileliğinin üçüncü ayındaydı ve ailesine daha sonra durumun kötüleştiğini söyledi.

21 Aralık'ta ikizlerden birinin kalp atışı durdu ve Agnieszka'nın ailesine göre doktorlar mevcut kürtaj yapmayı reddetti. İkinci fetüs de ölene kadar birkaç gün beklediler. Aileye göre, doktorlar ikinci fetüsün ölümünden iki gün sonra hamileliği sonlandırdı.

Aile, doktorların Polonya'nın kürtaj yasasını gerekçe göstererek hamileliği daha erken sonlandırmayı reddettiğini söylüyor.

Agnieszka'nın ikiz kardeşi Wioletta Paciepnik Salı günü yaptığı açıklamada, "Eşi doktorlara hamileliği pahasına da olsa karısını kurtarması için yalvardı" dedi.

Polonya'da geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren tartışmalı kürtaj yasasıyla böyle sadece tecavüz ve annenin sağlığı risk altındaysa gebeliğin sonlandırılmasına yasal izin veriliyor.