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Haberler Dünya

Polonya'da AB'nin istediği tartışmalı yasa tasarısında anlaşmazlık sürüyor

Polonya'da iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi (PİS) ile hükümet ortaklarından Birleşik Polonya Partisi'nin (Solidarna Polska), Avrupa Birliğince (AB) istenen anayasal değişiklikler konusunda uzlaşamadığı bildirildi.

Giriş: 04.01.2023 - 22:18 | Güncelleme: ABONE OL
Polonya'da AB'nin istediği tartışmalı yasa tasarısında anlaşmazlık sürüyor
AA

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ile Polonya Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro'nun görüşmesinin ardından Hükümet Sözcüsü Piotr Müller, gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Müller, bugün koalisyon ortakları arasında gerçekleşen görüşmelerin herhangi bir sonuç getirmediğini söyledi.

PİS ile Birleşik Polonya Partisi arasında hala devam eden anlaşmazlıklar olduğunu belirten Müller, "Bugün bu görüş ayrılıkları yasal ve ekonomik açılardan ele alındı. En yakın meclis oturum tarihi olan 11-13 Ocak'ta müzakereler sürecek." ifadesini kullandı.

Polonya Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro'nın başkanlığını yaptığı Birleşik Polonya Partisi, AB tarafından yapılan yönlendirmelere karşı gelmesiyle ön plana çıkıyordu.

Ziobro, yeni tasarının anayasayı birçok alanda ihlal ve Polonya'nın egemenliğine müdahale ettiği için desteklemeyeceklerini bildirmişti.

Polonya'da iktidar tarafından hazırlanan yeni mevzuat, yargıçların dahil olduğu disiplin meselelerinden Yüksek İdare Mahkemesini sorumlu kılıyor. Söz konusu mevzuat, hakimlerin, herhangi bir disiplin yaptırımı tehdidi olmaksızın karar verdikleri adli süreçlerin bağımsızlığını garanti altına alması hedefleniyor.

Fotoğraf: AA

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