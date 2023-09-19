Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Ukrayna'nın ambargo şikayetini 'boğulan kişinin tepkisine' benzetti

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Duda, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulunda yaptığı konuşmanın ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Polonya haber ajansı PAP'ın bildirdiğine göre, Duda, Polonyalı çiftçilerin çıkarlarını düşüneceklerini vurguladı.

Duda, Polonya'nın Ukrayna'dan tahıl ithalatına uyguladığı ambargoyu uzatmasına Kiev yönetiminin verdiği tepkiye ilişkin, "Ukrayna boğulmakta olan bir insanın tutunabileceği her şeye tutunması gibi davranıyor ancak bize verilen zarara karşı kendimizi savunma hakkımız var." ifadesini kullandı.

Boğulan bir kişinin son derece tehlikeli şekilde kurtarıcıyı derinlere çekip boğabileceğini söyleyen Duda, "Kendimizi bize verilen zarardan korumak için harekete geçmeliyiz, çünkü boğulan kişi bizi boğarsa, yardım alamayacaktır. Dolayısıyla çıkarlarımızı gözetmek zorundayız ve bunu etkili ve kararlı şekilde yapacağız." diye konuştu.

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UKRAYNA TAHILI AB'DE SORUNA YOL AÇTI

Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başlamasıyla Ukrayna'dan önemli miktarda tahıl ve gıda ürünü kara yoluyla Doğu ve Orta Avrupa ülkelerine gönderilmeye başlamıştı. Ukrayna tarım ürünleri özellikle sınır ülkeleri olan Polonya, Macaristan, Romanya, Slovakya ile yakındaki Bulgaristan piyasalarına girmişti.

Ucuz olan Ukrayna tahıl ve gıda ürünleri bu ülkelerdeki çiftçileri rahatsız etmiş ve hükümetler Ukrayna ürünlerine yasak uygulamıştı. AB Komisyonu da Ukrayna'dan tahıl ithalatına karşı ülkelerin kaygılarını gidermek için ürünlerin transit geçişine izin verilmesi halinde çiftçilere ilave destek sağlanmasını ve bazı Ukrayna ürünlerine kısıtlama getirilmesini içeren bir plan hazırlamıştı.

Bu çerçevede, AB, 2 Mayıs'ta Polonya, Macaristan, Romanya, Slovakya ve Bulgaristan'ın Ukrayna'dan buğday, mısır, kolza ve ayçiçeği ithal etmemesini sağlayan geçici tedbirler uygulamaya başlamıştı.

Polonya, Macaristan ve Slovakya, AB tedbirlerinin daha da uzatılmasını talep etmesine rağmen AB Komisyonu tarafından uzatılmamış ve 16 Eylül'de sona ermişti. AB Komisyonu'nun, Ukrayna'dan tahıl ürünleri ithaline yasak getiren kararı uzatmamasıyla Polonya, Macaristan ve Slovakya kendi yasaklarını uygulayacaklarını duyurmuştu.

Ukrayna da bu uygulamaya karşı Dünya Ticaret Örgütünde hukuki süreç başlattı.