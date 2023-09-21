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        Haberler Dünya Polonya Cumhurbaşkanı Duda: Milyarlarca dolara satın aldığımız silahlarımızı başkasına devredemeyiz

        Polonya Cumhurbaşkanı Duda: Milyarlarca dolara satın aldığımız silahlarımızı başkasına devredemeyiz

        Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, "Polonya'nın güvenliğini artırmak için milyarlarca dolara satın aldığımız yeni silahlarımızı bir başkasına devredemeyiz." dedi. Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau da son günlerde Ukraynalı siyasetçilerin açıklamalarında Polonya ile Rusya'yı kıyasladığını ve bunun son derece incitici olduğunu belirterek, "Polonya halkının Ukrayna makamlarının iyi niyetine olan güvenini yeniden tesis etmek için muazzam bir çalışma gerekecektir." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 22:26 Güncelleme: 21.09.2023 - 23:26
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        Polonya: Silahlarımızı başkasına devretmeyiz
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        Polonya'dan PAP haber ajansı, Duda'nın konuya ilişkin yaptığı açıklamalara yer verdi.

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        Duda, Başbakan Mateusz Morawiecki'nin bu konudaki açıklamalarının "olabilecek en kötü şekilde" yorumlandığını belirterek, Başbakan'ın açıklamasının, Polonya ordusu için satın alınan yeni silahlarla ilgili olduğunu vurguladı.

        Polonya ordusunu güçlendirmek istediklerinin altını çizen Duda, "Polonya'nın güvenliğini artırmak için milyarlarca dolara satın aldığımız yeni silahlarımızı bir başkasına devredemeyiz. Şu anda Güney Kore ya da ABD'den aldığımız Abrams, Patriot sistemleri ya da HIMARS gibi yeni silahların transferine ilk karşı çıkan ben olacağım." ifadesini kullandı.

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        Duda, Polonya ile Ukrayna arasında daha önce imzalanan tedarik sözleşmelerini ise yerine getirdiklerini ve getirmek zorunda olduklarını kaydetti.

        Cumhurbaşkanı Duda, ordunun stoklarından çıkarılan teçhizatın bir kısmının, bugüne kadar eski Sovyet silahlarının transfer edildiği gibi Ukrayna'ya transfer edilebileceğini belirtti.

        POLONYA BAŞBAKANI'NIN AÇIKLAMALARI

        Hükümet Sözcüsü Piotr Müller, bugün erken saatlerde PAP'a, "Polonya'nın, Ukrayna ile imzalanan sözleşmelerden kaynaklananlar da dahil olmak üzere, sadece önceden kararlaştırılan mühimmat ve silah teslimatlarını gerçekleştirdiğini" açıklamıştı.

        Başbakan Morawiecki, Polsat News televizyonuna 20 Eylül'de verdiği ilk demeçte, "Ukraynalı yetkilileri uyarıyorum, eğer çatışmayı bu şekilde tırmandırırlarsa, Polonya topraklarına ithalat yasağına daha fazla ürün ekleyeceğiz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

        Akşam saatlerinde yaptığı ikinci açıklamada Morawiecki, "Artık Ukrayna'ya herhangi bir silah göndermiyoruz çünkü artık kendimizi en modern silahlarla silahlandıracağız." ifadesini kullanmıştı.

        POLONYA DIŞİŞLERİ: UKRAYNA BÜYÜK ÇABA GÖSTERMELİ

        Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, son günlerde Ukraynalı siyasetçilerin açıklamalarında Polonya ile Rusya'yı kıyasladığını ve bunun son derece incitici olduğunu belirterek, "Polonya halkının Ukrayna makamlarının iyi niyetine olan güvenini yeniden tesis etmek için muazzam bir çalışma gerekecektir." ifadesini kullandı.

        Rau, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, son günlerde Ukrayna ile Polonya arasında yaşanan gerilimi değerlendirdi.

        Ukraynalılara sağlanan desteğe atıfta bulunan Rau, "Ukraynalı mültecileri ağırladığımız evlerde, onların kaderine dair hikayeleri dinlediğimiz masalarda, bugün Polonyalıların ve Rusların Ukraynalılara zarar vermek konusunda nasıl birlikte anılabildiğini merak ediyoruz." ifadesini kullandı.

        Rau, Polonya'nın geçmişte, Ukrayna'nın ise bugün Rus emperyalizminin kurbanı olduğunun altını çizerek, "Hükümetimizin Ukrayna'ya ve Ukraynalılara yönelik yardımları, neredeyse her Polonyalı ailenin Ukrayna'ya yönelik anlayış, merhamet ve sempatisi sayesinde mümkün olmuştur. Bu nedenle, Ukrayna'nın mevcut politikası bizim için sadece incitici, acı verici değil, her şeyden önce rencide edicidir. Bunun çabucak unutulacağını varsaymak zordur. Bu yüzden Ukrayna için zararlıdır. Birlikte bundan çok şey kaybediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Ukrayna'nın zaferine inandıklarını ve bunu sadece izlemeyeceklerini ifade eden Rau, "Polonya ile ilişkilerin özel servetler, Polonya ve Ukrayna'ya düşman çıkarcı taraflar adına satın alınmasına da izin vermeyeceğiz. Polonya halkının Ukrayna makamlarının iyi niyetine olan güvenini yeniden tesis etmek için muazzam bir çalışma gerekecektir." açıklamasını yaptı.

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        #Polonya
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