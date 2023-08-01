Polonya Belarus sınırına asker gönderiyor

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Belarus, Polonya'nın 'sınır ihlali' iddialarını reddetti.

Belarus Savunma Bakanlığı şu açıklamayı yaptı:

"Belarus Hava Kuvvetleri'ne ait Mi-24 ve Mi-8 helikopterlerinin Polonya sınırını ihlal ettiği yönündeki suçlamalar, Polonya askeri ve siyasi liderliği tarafından Belarus sınırına kuvvet ve araç yığılmasını haklı göstermek için uydurulmuştur"

Polonya, Belarus askeri helikopterinin sınırlarını ihlal ettiğini öne sürmüş ve sınıra daha çok kuvvet sevk edeceğini duyurmuştu.

Fotoğraf: AA