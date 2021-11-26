Polonya ve İngiltere 'göç krizini' görüştü

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Belarus sınırındaki durumu görüşmek üzere Berlin ve Paris'in ardından Londra'yı ziyaret ederek İngiltere Başbakanı Johnson ile bir araya geldi.
Ziyaret için Morawiecki'ye teşekkür eden Johnson, "Çünkü bu ziyaret, Polonya sınırlarında bir göçmen krizini kışkırtmaya çalışanlara karşı Polonya ile omuz omuza durmaya olan bağlılığımızı yeniden teyit edebileceğimiz bir an." dedi.
Morawiecki, "Bütün bu zorluklara beraber karşı koymaları" gerektiğini vurgulayan Morawiecki, 27 kişinin Manş Denizi'ni geçmeye çalışırken hayatını kaybettiğine ilişkin haber karşısında "büyük üzüntü duyduğunu" ifade etti.
Johnson da "Bu (ölümler), bunun birlikte çözmemiz gereken bir sorun olduğunu bir kez daha vurguluyor." değerlendirmesinde bulundu.
İngiliz Başbakan, ayrıca Polonya'yı güvenlik ve savunma alanlarında İngiltere'nin "en yakın Avrupalı NATO müttefiki" olarak nitelendirdi.
SINIRDAKİ BEKLEYİŞ
Belarus-Polonya sınırında 8 Kasım'dan bu yana, Avrupa’ya göçme arayışıyla çoğunluğu Irak ve Suriye'den gelerek Belarus üzerinden Polonya’ya geçmeye çalışan kişiler ormanlık alanda kendi kurdukları kampta ve sınır önünde bekleyişini sürdürüyordu.
Bir süre önce bu kişiler sınır boyunda kurdukları kampı tamamen boşaltarak Belarus hükûmetinin bölgedeki hazırladığı kapalı alana geçmişti.
Avrupa, sınırdaki durumdan Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'yu sorumlu tutuyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!