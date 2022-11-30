Gruptan çıkmak için Polonya'ya beraberlik de yeterli olacak. Arjantin'e grubun diğer maçına bakmadan son 16'ya yükselmesi için ise Tangocuların galibiyet gerekiyor. Polonya-Arjantin maçının berabere bitmesi halinde ise Tangocuların bir üst tura yükselmesi için Suudi Arabistan-Meksika karşılaşmasının sonucu belirleyici olacak.