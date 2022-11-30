2022 FIFA Dünya Kupası C Grubu üçüncü ve son maçında Polonya ile Arjantin karşı karşıya geliyor.
STAT: 974
HAKEM: Danny Desmond Makkelie (Hollanda)
SAAT: 22.00
YAYIN: TRT 1
Polonya: Szczesny; Bereszynski, Glik, Kiwior, Cash, Frankowski, Bielik, Krychowiak, Zielinski; Swiderski, Lewandowski.
Arjantin: Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Acuña, De Paul, Enzo Fernández, Allister, Messi, J.Álvarez, Di María.
MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Oynadığı 2 maçta hanesine 4 puan yazdıran Polonya, C Grubu'nda lider durumda bulunuyor. Birer mağlubiyet ve galibiyetle sahadan ayrılan Arjantin ise 3 puana sahip. Arjantin, aynı puana sahip Suudi Arabistan'ın averajla önünde yer alıyor.
Gruptan çıkmak için Polonya'ya beraberlik de yeterli olacak. Arjantin'e grubun diğer maçına bakmadan son 16'ya yükselmesi için ise Tangocuların galibiyet gerekiyor. Polonya-Arjantin maçının berabere bitmesi halinde ise Tangocuların bir üst tura yükselmesi için Suudi Arabistan-Meksika karşılaşmasının sonucu belirleyici olacak.