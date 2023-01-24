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Polonya Almanya'ya Leopard talebini resmi olarak iletti

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Leopard tanklarının Ukrayna'ya transferi için Almanya'ya resmi talebin iletildiğini bildirdi.

Giriş: 24.01.2023 - 17:52 | Güncelleme: ABONE OL
Polonya Almanya'ya Leopard talebini resmi olarak iletti
AA

Blaszczak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tüm Avrupa'nın güvenliğinin söz konusu olduğunu belirtti.

Leopard tanklarının Ukrayna'ya transferi için Almanya'ya resmi talebin iletildiğini kaydeden Blaszczak, "Ayrıca Alman tarafını Ukrayna'yı Leopard tanklarıyla destekleyen ülkeler koalisyonuna katılmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

LEOPARD TANKLARI

Almanya'nın ürettiği Leopard tankları, Danimarka, Finlandiya, Yunanistan, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İsveç, İspanya, Çekya, Türkiye ve Macaristan gibi Avrupa Birliği ve NATO ülkelerinde kullanılıyor.

Dünya çapında çeşitli ordularda hizmet veren yaklaşık 2 bin 670 Leopard 2 tankı mevcut. Yaklaşık 64 ton ağırlığındaki Leopard tankları, saatte 70 kilometre hıza ulaşabiliyor ve 120 milimetrelik yivsiz top namlusuyla 5 bin metreye kadar hedefleri vurabiliyor.

Polonya ve Finlandiya gibi Avrupalı müttefikler, Ukrayna'ya bu tankları göndermeye hazır olduklarını ve Berlin'in onayını beklediklerini ifade etmişti. Ancak Leopard tankları Almanya'da üretildiği için Ukrayna gibi başka ülkelerde kullanılması için Almanya’nın onayının alınması gerekiyor.

* Haberin görselleri Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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