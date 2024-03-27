Polonya: 5 - Galler: 4 | MAÇ SONUCU
Avrupa Şampiyonası elemeleri play-off finalinde Polonya, normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten karşılaşmanın penaltılarında Galler'i 5-4 mağlup ederek EURO 2024'e katılmaya hak kazandı.
Avrupa Şampiyonası elemeleri play-off finalinde Galler ile Polonya karşı karşıya geldi. Cardiff City Stadyumu'nda oynanan müsabakayı normal süresi ve uzatmaları 0-0 maçın penaltılarında 5-4'lük skorla kazanan Polonya, EURO 2024'e gitmeye hak kazandı.
Galler'in defans oyuncusu Chris Mepham, 120+1'de ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Polonya, EURO 2024'te Fransa, Avusturya ve Hollanda'nın yer aldığı D grubunda mücadele edecek.