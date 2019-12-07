Parkın ziyaretçilerinden Murat Karakaya, "İstanbul'da bulunan en büyük zenginliklerden biri" olarak tanımladığı parka devamlı geldiğini belirterek, "İstanbul gibi bir yerde böyle kalabilmiş yerler bulmak artık çok zor. O yüzden buraya sık geliyorum. Sadece fotoğraf çektirmek için gelen arkadaşlarım dahi var" diye konuştu.