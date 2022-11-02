Bu hafta ABD Merkez Bankası'yla (Fed) birlikte BoE'nin faiz kararı da piyasaların odak noktasında.
BoE'nin politika faizinde 75 baz puanlık artırıma gitmesi beklenirken, 100 baz puanlık artış da ihtimaller arasında.
50 baz puanlık artırım da ihtimaller arasında bulunmasına karşın bu artırımın yeterli olmayabileceği tartışılıyor.
Rabobank Kıdemli Makrostratejisti Stefan Koopman, BoE'nin politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 2,25'ten 3,00'e çıkaracağı öngörüsünde bulundu. Bunun BoE'nin başladığı faiz döngüsündeki en yüksek artırım olacağını ifade eden Koopman, bankanın faizleri yüzde 4,75'e kadar çıkarabileceğini aktardı.
Koopman, bu durumun da İngiltere ekonomisini yavaşlatacağını dile getirdi.
BoE, Hazine ve Bağımsız Bütçe Sorumluluk Ofisi'nin (OBR) ülkenin kurumsal çerçevesine olan güveni yeniden tesis etmek için ortak bir fırsatı olduğu için bundan sonra yoğun haftalar yaşanacağını söyleyen Koopman, ''Perşembe günü, para ve maliye politikasının eylül ortasında herkesin hayal ettiğinden çok daha sıkı olacağını öğreneceğiz.'' dedi.
''Eylül ayının sonlarındaki mini bütçe felaketi sonrasında öngörülerimizi 50 baz puandan 100 baz puana çıkarmıştık'' ifadelerini kullanan Koopman, mali politika ve hükümetteki değişikliklerle beraber BoE üzerindeki daha hızlı bir faiz artırımı baskısının azaldığını kaydetti.
-''BoE'nin İngiltere'nin kurumsal çerçevesine olan güvenin zedelendiğinin farkında olduğunu piyasalara göstermesi gerekiyor''
Koopman, 50 baz puanlık bir artırımın bir rahatlama sağlamak için yeterli olmayacağını, aksine ülkenin mali kredibilitesine ilişkin endişeleri tekrar artırabileceğini vurguladı.
BoE'nin İngiltere'nin kurumsal çerçevesine olan güvenin zedelendiğinin farkında olduğunu piyasalara göstermesi gerektiğini belirten Koopman artık kriz yönetimine gerek olmadığını ifade etti.
75 BAZ PUANLIK ARTIŞIN TEK SEFERLİK OLACAĞI ÖNGÖRÜSÜ
Koopman, 75 baz puanlık artırımın tek seferlik olacağını dile getirerek bankanın daha sonra kademeli olarak 50 baz puanlık ve 25 baz puanlık artırımlara dönebileceğini aktardı.
Capital Economics Kıdemli İngiltere Ekonomisti Ruth Gregory de enflasyonist baskılar ve iş gücü piyasasındaki olağanüstü sıkılaşmanın BoE'nin faiz kararı toplantısında agresif bir faiz artırımı yapacağını gösterdiğini kaydetti.
Bankanın 75 baz puan ve 100 baz puan arasında karar vermesinin zor bir karar olduğunu söyleyen Gregory, her şey hesaba katıldığında politika faizini 100 baz puan artırarak yüzde 2,25'ten 3,25'e çıkarabileceği öngörüsünde bulundu.
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