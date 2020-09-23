ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının ( CIA),Başkan Donald Trump'a sunulan " Rusya ile ilgili istihbarat" akışını sınırlandırdığı ileri sürüldü.
Amerikan siyasi haber sitesi Politico'nun 9 CIA yetkilisine dayandırdığı haberine göre, CIA Direktörü Gina Haspel, Rusya ile ilgili herhangi bir istihbaratın, Beyaz Saray'a gönderilmesi konusunda "aşırı temkinli" davranıyor.
Ayrıca Haspel, CIA'in Rusya ile ilgili istihbarat toplayan birimlerle genellikle görüş ayrılıklarına düşüyor ve bu birimleri "kendisini yanlış yönlendirmekle" suçluyor.
Beyaz Saray'a gidecek Rusya ile ilgili tüm bilgileri incelemek için Haspel'in CIA Genel Danışmanı Courtney Elwood'u görevlendirdiğini belirten yetkililer, daha önce hiçbir genel danışmanın istihbari konularda bu derece işin içine girmediğini aktardı.
CIA'in Rusya istihbaratı üzerindeki bu ince eleyip sık dokuyan tavrının, ABD Adalet Bakanlığının 2016 seçimlerine Rusya müdahalesini araştırdığı döneme dayandığını belirten yetkililer, Trump'ın bu yıl şubat ayında hakkındaki azil soruşturmasından aklandıktan sonra, ABD İstihbarat Topluluğunu daha çok kontrol altına almaya çalıştığını ifade etti.
"TRUMP, RUSYA İLE İLGİLİ İSTİHBARAT RAPORU GÖRMEKTEN HOŞLANMIYOR"
Yetkililer, Trump'ın Rusya konusundaki istihbaratları görmekten hoşlanmadığını ve CIA'in de bu nedenle bu ülke istihbaratlarının Oval Ofis'e gönderilmesi sürecinde sınırlandırmalara gittiği görüşünü paylaştı.
2016 yılındaki başkanlık seçimlerinin ardından ABD'deki istihbarat kurumları, Rusya'nın seçimlere siber saldırılar yoluyla müdahale girişiminde bulunduğu sonucuna varmış, ülkede 2,5 yıl süren Rusya soruşturması yürütülmüştü. Sürecin sonunda Trump'ın seçim ekibi aklanmıştı.
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