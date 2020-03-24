Polisten yolcu otobüslerine koronavirüs denetimi

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Bakanlıkça 81 il valiliğine gönderilen, il ve ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçlarının araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul etmesini ve araç içindeki yolcuların oturma şeklinin temasını engelleyecek şekilde olmasını öngören genelgenin ardından polis ekipleri harekete geçti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir içi ve şehir dışı hizmet veren yolcu otobüslerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) denetim yapan ekipler, şehirden ayrılan yolcu otobüslerini tek tek durdurarak yolcu sayılarını ve yolcuların güvenli mesafede oturup oturmadığını kontrol etti. Ekipler, kurallara uymayan yolcuları ve firma görevlilerini uyardı.

Otobüs firmalarında görevli personeli de denetleyen ekipler, hijyen şartlarına uymaları yönünde şoför ve muavinlere uyarılarda bulundu.