Polisten, öğrencilere Kovid-19 bilgilendirmesi

Ekipler, Ataşehir Fetih İMKB İlkokulu ve Kağıthane Mehmet Akif Ersoy İlkokulu girişlerinde öğrencileri "Cesur Maskot" ile karşıladı.

Öğrenci ve velileri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili bilgilendiren ekipler, korunma yolları içeren broşürleri de dağıttı.

Öğrencilere ayrıca İl Emniyet Müdürlüğü adına maske hediye edildi.