Polisten kaçan cinsel istismar şüphelisi pencerede yakalandı!
İstanbul Pendik'te gözaltına alınıp hastaneye kontrole götürülen cinsel istismar şüphelisi kaçmaya çalıştı. Hastanenin karşısındaki eve zorla giren şüpheli polis ekiplerince pencerede yakalandı
Pendik'te, rapor almak için götürüldüğü hastaneden kaçan cinsel istismar şüphelisi, polis ekiplerince yakalandı.
Alınan bilgiye göre, M.İ.B. (16) isimli kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen M.C.A. (19) polis ekiplerince 20 Aralık'ta yakalandı.
Şüpheli, gözaltındaki işlemlerinin ardından doktor raporu alınması için polislerin nezaretinde hastaneye götürüldü.
Ellerindeki kelepçeleri çözüldükten sonra doktorla yalnız bırakılan şüpheli, buradan kaçtı.
HASTANENİN KARŞISINDAKİ EVE ZORLA GİRDİ
Hastanenin karşısında bulunan eve zorla giren şüpheli, vatandaşların müdahalesinin ardından pencereden atlayıp kaçmak istediği sırada bir kişi tarafından sopayla darp edildi.
Polis ekiplerince yakalanan şüpheli M.C.A. hakkında 42 farklı suç kaydının bulunduğu tespit edildi.
Cep telefonu kamerasınca kaydedilen görüntülerde şüphelinin kaçtığı evde pencereden atlamak istediği sırada bir kişi tarafından sopayla darp edilmesi yer aldı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü. Savcılık ifadesinin ardından hakimliğe sevk edilen şüpheli, 'cinsel taciz' suçundan adli kontrolle serbest bırakıldı.