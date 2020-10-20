Olay, 17 Ekim günü saat 13.00 sıralarında meydana geldi. M.İ., Sanayi Mahallesi 3321 sokakta bulunan bir lokantanın önünden anahtarı üzerinde bırakılan 32 AAT 241 plakalı hafif ticari aracı çalarak olay yerinden hızla uzaklaştı.

DHA'nın haberine göre, araç sahibinin polise haber vermesi üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekipler çalıntı aracın Koçtepe köyü yolunda görülmesi üzerine takibe aldı.

Takip sırasında sürücüye durması yönünde çok sayıda ikazda bulunuldu. M.İ. polislerin ikazlarına uymayarak Mehmet Tönge Mahallesi'nden, Fatih Mahallesi istikametine doğru yan yolu kullanarak kaçmaya devam etti.

Emniyet Müdürlüğü önünde geldiğinde ise direksiyon hakimiyetini kaybeden şüpheli, bina önünde bulunan beton bariyerlere çarparak durabildi. Kazadan yara almadan kurtulan M.İ., kaza sonra polisler tarafından gözaltına alındı.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan kaza ve öncesinde şüphelinin kaçma anları anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde M.İ.'nin kullandığı aracın çok süratli olduğu ve Emniyet Müdürlüğü binası önünde geldiğinde bariyerlere çarpma anı yer aldı.