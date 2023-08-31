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        Haberler Gündem 3. Sayfa Polisten kaçan sürücü 11 araca çarptı

        Kayseri'de polisten kaçan sürücü 11 araca çarptı

        Kayseri'de polisin "Dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, kovalamaca sonucu yakalandı. Kaçarken 1'i polis olmak üzere 11 araca çarparak zarar veren ve ters şeritten giderek trafiği tehlikeye atan otomobilin kaçış anı araç kamerasına yansıdı. Otomobilde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 14:52 Güncelleme: 31.08.2023 - 14:52
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        Polisten kaçan sürücü 11 araca çarptı
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        Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi'nde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.T., H.F., H.G., İ.A. ve E.K.'nın uyuşturucu madde ticaretini yaptığı bilgisini aldı.

        Operasyon düzenleyen ekiplerce yapılan aramalarda, 24.85 gram uyuşturucu madde, 800 TL haksız kazançtan elde edilen para, 2 adet hassas terazi ve alüminyum folyo ele geçirilirken, E.T. ve H.F. "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alındı.

        Diğer şüphelilerin bulunduğu araç ise, polis ekiplerinden kaçmaya çalıştı. Polisin "Dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçarken 1'i polis olmak üzere 11 araca çarptı. Kocasinan Bulvarı'nda bulunan alt geçide ters şeritten giren aracın kaçma anları araç kamerasına yansıdı.

        Yaklaşık 20 kilometre süren kovalamaca sonrasında polis aracı durdurdu. Otomobilde bulunan Ş.E., B.D., Z.K. ve A.K. 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı.

        Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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