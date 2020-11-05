Polisten kaçan şüphelilerin aracındaki peynir bidonundan esrar çıktı: 2 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyük Bölcek Mahallesi'nde A.K'nin kullandığı ve durumundan şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayarak otomobille kaçan şüpheliler, kısa süren kovalamaca sonrasında yakalandı.

Araçta narkotik köpeği "Bixi"nin desteğiyle yapılan aramada, peynir bidonuna gizlenmiş 1 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

Sürücü A.K. ve otomobildeki F.K. gözaltına alındı.