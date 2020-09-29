Polisten kaçan şüpheli aracıyla evin duvarına çarpınca yakalandı

Güneşli Mahallesi Dulkadiroğlu Caddesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, tehlikeli araç kullandığı gerekçesiyle Muhammet T'ye (22) "dur" ihtarında bulundu.

Polisin ihtarına uymayan ve yaklaşık 15 kilometre kaçan Muhammet T, kırsal Çatova Mahallesi'nde jandarmanın da desteğiyle sıkıştırıldı.

Direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine aracıyla kullanılmayan bir evin duvarına çarpan sürücü gözaltına alındı.

Muhammet T. hakkında "ehliyetsiz ve tehlikeli araç kullanmak", "drift yapmak", "tehlikeli şerit değiştirmek" ve "ışık ihlali"nden işlem yapıldı.