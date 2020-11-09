Polisten hırsızlık şüphelilerine nasihat - ADANA

AA

Olay yerine gelen polis ekipleri, yaşı küçük Suriye uyruklu A.A (15),A.Z. (16) ve M.A'ya (16) ait elektrikli bisikletin sele kısmında iş yerine ait malzemeler buldu.Polis tarafından kimlikleri kontrol edilen şüphelilerden ikisinin hırsızlık suçundan kaydı olduğu belirlendi.Şüphelileri gözaltına alan polis, 3 kişiyi polis merkezine götürdü.Öte yandan vatandaşların şüphelileri yakalandıktan sonra polise haber verme anı güvenlik kamerasına yansıdı.