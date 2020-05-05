Polisten dolandırıcılığa karşı ev ziyaretleri

AA

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, salgın önlemlerini suistimal ederek vatandaşları telefonla arayıp ya da ev ve iş yerlerine gidip dolandırmaya çalışanları engellemek için evleri ziyaret etti.

Zeytinburnu, Eyüpsultan ve Ümraniye'deki ev ziyaretleri sırasında, vatandaşları dolandırıcılık yöntemleri hakkında uyaran ve bilgi veren polis, Kovid-19'a karşı alınması gereken tedbirleri de hatırlattı.

Ekipler, vatandaşlara koronavirüse karşı 14 kuralı hatırlatarak yapılan kontrol ve işlemlerin ilgili bakanlıklar tarafından yürütüldüğünü ve mutlaka tanıtıcı resmi kimlik kartı sorulması gerektiğini söyledi.

Vatandaşlardan şüpheli durumla karşılaştıklarında vakit kaybetmeden 155 Polis İmdat Hattını aramaları ve en yakın Polis Merkezi Amirliğine müracaat etmeleri istendi.

Bilgilendirmelerin süreceği bildirildi.