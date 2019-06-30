Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde eş zamanlı radarlı hız denetimini sıklaştırdı. 29 Haziran’da başlayan ve bugün de devam eden denetimlerde şehir içi ve bölge trafik birimlerindeki radar araçlarının katılımıyla kural ihlalleri tespit edilecek.

Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre, Emniyet’ten 81 ilin emniyet müdürlüklerine gönderilen genelgede, Türkiye çapında trafik denetimleri sıklaştırıldı. Dünya Sağlık Örgütü’nün trafik güvenliğine yönelik rakamlarının hatırlatıldığı genelde 2019 yılında meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 36’sının hız kuralının ihlal edilmesi nedeniyle olduğu vurgulandı.

Genelgede, trafik düzenini bozan sürücüleri engellemek, kural ve yasaklara uyulmasını sağlamak, hız kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla 29 ve 30 Haziran’da ülke çapında denetim başlatıldı. Tüm radar araçlarının da katılımıyla başlatılan hız denetiminde sürücülerin trafik kurallarını ihlali durumunda yasal işlemlerin uygulanması talimatı verildi.