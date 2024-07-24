Polisleri görünce 5 kat tırmanıp çatıdan kaçtı
Manisa'da apartmanın 1'inci katına giren hırsızlık şüphelisi, polislerin geldiğini görünce önce bitişikteki binanın balkonuna, ardından balkonun korkuluklarına tutunup 5 kat tırmanarak çıktığı çatıdan diğer binalara geçip kaçtı.
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Manisa'nın Turgutlu ilçesi Atatürk Bulvarı'ndaki apartmanın 1'inci katına, saat 01.30 sıralarında hırsız girdiği bilgisini alan polis ekipleri, harekete geçti.
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Polis, eve girebilmek için itfaiyeden yardım istedi.
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Polislerin merdiven aracıyla eve girmeye çalıştığını fark eden şüpheli, yakalanmamak için önce pencereden bitişikteki apartmanın balkonuna geçti, ardından da balkon korkuluklarına tırmanarak beş kat çıkıp çatıya ulaştı.
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Buradan diğer binaların çatılarına geçen hırsız, gecenin karanlığında kaçtı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.