Polisler stüdyoya geldi
Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de bugün çok sıcak gelişmeler yaşandı. Türkiye'nin en pahalı damadı olarak adı çıkan Okan, yine eski sevgilisi Şermin, eski nişanlısı Sema ve onun annesi Cemile ile yüzleşti
Okan’ın üzerine Sema ve Şermin cephesinden yine suçlamalar geldi. Okan, Sema tarafından gelen tüm borçları reddederken Şermin’e olan borcunu ödeyeceğini söyledi. Program reklama giderken Sema, eski nişanlısı Okan’ın üzerine doğru koşmaya başladı ve stüdyo buz kesti.
EMNİYET ALARMA GEÇTİ
Didem Arslan Yılmaz, stüdyoda Okan’a polislerin şu anda dışarda kendisini beklediğini söyledi. Okan, Didem Arslan Yılmaz eşliğinde dışarı çıkarıldı ve emniyete götürüldü. Stüdyoya dönerken, Didem Arslan Yılmaz'a Sema, Cemile ve Şermin teşekkür etti.