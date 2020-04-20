Polisler, kuvözdeki bebeğine süt götürmek isteyen anneye yardımcı oldu

Alınan bilgiye göre, İslambey Mahallesinde oturan bir kadının 2 gün önce bebeği dünyaya geldi.

Anne, dün gerçekleşen olayda Beylikdüzü'ndeki özel bir hastanede 15 gün boyunca kuvözde tedavi edilecek bebeğine süt götürmesi gerektiğini ancak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dışarı çıkamadığını belirterek Arnavutköy Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi.

Ekipler, bunun üzerine anneyi hastaneye götürerek, bebeğine süt vermesini sağladı. Ekipler ayrıca anneyi 15 gün boyunca belirli zamanlarda evinden alıp bebeğin tedavi gördüğü hastaneye götürecek.