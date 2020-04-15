AA

İstanbul polisi, 65 yaşından büyük olduğu için sokağa çıkamayan şehit annesini, ziyaret için oğlunun kabrine götürdü.

Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerini arayan Veysel Arı'nın, 65 yaşından büyük olduğu için sokağa çıkamayan annesi Hulkiye Esmer'in 1994'te Kıbrıs'ta şehit olan kardeşi Hakan Arı'nın Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabrini ziyaret etmek istediğini bildirmesi üzerine hareke geçti.

Polis ekipleri, evlerinden aldıkları anne ve ağabeyi şehitliğe götürdü.

Oğlunun kabrini ziyaret eden Esmer, tüm şehitler ve görevdeki güvenlik güçleri için dua etti.

Ekipler, daha sonra Hulkiye Esmer ile Veysel Arı'yı evlerine bıraktı.