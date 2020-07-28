Polisin şüphelendiği kişinin çantalarından esrar çıktı - HATAY

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.Ekipler, Yeni Mahalle'de şüpheli hareketleri üzerine H.A'yı durdurdu. Zanlı H.A'nın taşıdığı çantalarda 11 kilo 590 gram esrar bulundu.Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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