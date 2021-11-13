Şüphelilerin adliyeye sevki sırasında basın mensuplarının '3 yaşında bir çocuğu yetim bıraktın, pişman mısın?' sorusuna Fahreddin Kalaycıoğlu, 'Mahallede hasımlarım var. Hasımlarım sandım' diyerek kendisini savundu.
Havran ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu sırasında polisin 'dur' ihtarına uymayan 35 AAE 965 plakalı otomobil içinde bulunan şüpheliler, aracı terk edip yaya olarak kaçmaya başladı. Polis memuru Abdulkadir Güngör, şüphelilerden Devrim Erdem'i takip etmeye başladı. Polis memuru Güngör, havaya ateş açarak şüpheliyi durdurmak istedi. Devrim Erdem bu sırada, Fahreddin Kalaycıoğlu ve Dilaver Kalaycıoğlu’nun bulunduğu eve girdi. Polis memuru Abdulkadir Güngör de evin bahçe kapısından girdiği sırada Fahreddin Kalaycıoğlu, Dilaver Kalaycıoğlu ve Devrim Erdem tarafından ateş açıldı.
Şüpheliler olay yerinden kaçarken, Güngör meslektaşları tarafından olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Güngör, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Olayın ardından emniyet güçleri teyakkuza geçti. Havran ve Edremit bölgesini çembere alındı.
Düzenlenen operasyonlarla polis memuru Güngör’ün şehit düştüğü olayda silahla ateş ettiği değerlendirilen Devrim Erdem, Fahreddin Kalaycıoğlu ve Dilaver Kalaycıoğlu ile birlikte uyuşturucu trafiği ve şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği değerlendirilen toplam 14 kişi gözaltına alındı.
'MAHALLEDE HASIMLARIM VAR. HASIMLARIM SANDIM'
Sağlık kontrollerinin ardından yaşı küçük olan 2 kişi dün gece çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Devrim Erdem, Fahreddin Kalaycıoğlu ve Dilaver Kalaycıoğlu ile birlikte 12 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerin adliyeye sevki sırasında gazetecilerin '3 yaşında bir çocuğu yetim bıraktın, pişman mısın?' sorusuna Fahreddin Kalaycıoğlu, "Mahallede hasımlarım var. Hasımlarım sandım. Çok pişmanım. Çok pişmanım. Allah'ım affetsin. Bilerek yaptığım bir şey yok. Evimde oturuyordum çoluk çocuğumla beraber. İki tane silahlı vatandaş geldi. Polis olduğunu bilmiyordum ve hasımlarım zannettim. O yüzden yani yoksa ben memuruma mermi sıkacak kadar aşağılık bir hain değilim. Ben garibanım. Çoluk çocuğum var" diyerek cevap verdi.
UŞAK'TAKİ 3 FAİLİ MEÇHUL OLAYLA BAĞLANTI ORTAYA ÇIKTI
Şüphelilerden Devrim Erdem’in polis tarafından yapılan sorgulamasının ardından, 13 yıl önce Uşak ilinde gerçekleşen faili meçhul 3 cinayet dosyası da tekrar açıldı. Polis, Erdem'in, 3 faili meçhul cinayet olayı ile bağlantısını araştırıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!