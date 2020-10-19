"Polisin gökyüzündeki gözü" 39 yaşında - ANKARA

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 19 Ekim 1981'de SA-318C Alouette tipi helikopterlerle hizmet vermeye başlayan Havacılık Daire Başkanlığı halen Ankara, İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Adana, Antalya, Van ve Erzurum olmak üzere 8 ilde görevlerini başarıya sürdürüyor.
Envanterinde Sikorsky Blackhawk S70A, Sikorsky Blackhawk S70i, Bell 206L, Bell 429 model helikopterler ve Beechcraft King Air B350i, Cessna Citation xls uçakları ile çeşitli türlerde İHA ve SİHA'lar bulunan Başkanlık, kuruluşundan bu yana bir çok konuda önemli mesafe kat etti.
Kurulduğu yıllarda bünyesinde "emniyet hizmetleri" sınıfı uçucu pilotu bulunmayan Başkanlık, bugün kendi pilotları ve uçuş ekibi ile hizmetlerine devam ediyor.Emniyet Genel Müdürülüğü Havacılık Daire Başkanlığı, 2000'de Gölbaşı Ufuk Danişmend ve Diyarbakır Ünal Erkan polis heliportlarının uluslararası meydan statüsüne kavuşmasıyla Türkiye'nin ilk ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Birliği) kodlu helikopter meydanlarına sahip oldu.
- 15 Temmuz'da hainlerin ilk bombaladığı yer
15 Temmuz darbe girişimi sırasında, görevleri ve kapasitesi nedeniyle FETÖ'cü hainlerin bertaraf etmek amacıyla ilk bombayı attıkları yer olan Havacılık Daire Başkanlığı'nda 7 personel şehit düştü, bazı hava araçları da büyük zarar gördü.Darbe teşebbüsünün bastırılmasının ardından yeniden yapılanmaya giden ve personelinin yüzde 80'i ihraç edilen Başkanlık, envanterindeki Bell ve Sikorsky helikopterlerin tüm rutin bakımlarını, bünyesindeki teknik personel ile yapmaya başladı.
Başkanlığın bakım hizmetlerindeki bu performası dünyanın ünlü helikopter üretici firmalarından Bell Helicopter Textron ve Sikorsky Aircraft Corporation'ın dikkatini çekti.
Her iki firma, helikopterlerinin uçuşa her an hazır olması ve bakım hizmetlerinin eksiksiz yerine getirilmesinden dolayı Havacılık Daire Başkanlığını "Muhteşem Operasyonel Hazırlık Ödülü"ne layık gördü.
- Polisin gökyüzündeki gözü
Havacılık Daire Başkanlığı asayiş, kaçakçılık, terörle mücadele ve trafik kontrolleri gibi temel görevlerinin haricinde deprem ve tabi afetler, arama ve kurtarma hizmetleri ile yaralı ve hasta vatandaşların sevkinde de önemli rol üstleniyor.Öte yandan, özellikle yaz aylarında turizm ağırlıklı illerde yapılan devriye uçuşlarıyla karadan fark edilmesi ve ulaşılması çok zor olan birçok bölgedeki orman yangını, pilotların duyarlılığı sayesinde büyümeden önleniyor.Havacılık Daire Başkanlığı, bir taraftan 21'inci yüzyıl hava polisinin nasıl olması gerektiği konusunda çalışmalarına devam ederken diğer taraftan da ileriye dönük projelerini hayata geçirebilmek için 7 gün 24 saat görev yapıyor.
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