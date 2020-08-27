Polisin erken uyarısı Dereli'de daha büyük felaketi önledi

AA

Sel felaketinin yaşandığı 22 Ağustos akşamı ilçe merkezinde yağışın etkisiyle suyun biriktiğini fark eden Serdar, istirahattekiler de dahil tüm personeli göreve çağırarak, vatandaşları yüksek yerlere çıkmaları yönünde uyarmaları için yönlendirdi.

Dereli'nin giriş ve çıkışını trafiğe kapatarak çarşı içindeki araçların yüksek kesime doğru yönlendirilmesini sağlayan güvenlik güçleri, bu hareketleri ile büyük bir felaketin önüne geçti.

Yaklaşık 20 gün önce ilçeye tayin edilen Serdar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, herkese "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Serdar, yağışın akşam saatlerinde hafiften artmaya başladığını, bütün personel ile beraber görevlerinin başında olduklarını anlatarak, "Ayrıca istirahatte olan personelimizi de çağırarak ilçe merkezini çift yönlü olarak hem giriş hem çıkış bölgesinden vatandaşı tahliye etmeye çalıştık. Araçları ilçe merkezinden başka konumlara kaydırarak vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlamaya çalıştık." dedi.

Ekiplerin, vatandaşları yüksek binalara çıkmaları konusunda hem yaya olarak hem de araçlardan yaptıkları anonslarla uyardıklarını vurgulayan Serdar, ayrıca müftülük ve belediye ekipleriyle de irtibata geçerek anons yaptırdıklarını aktardı.

Serdar, çok hızlı hareket etmeye özen gösterdiklerinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızın güvenliği için sonuna kadar burada suyu tahliye etmeye çalıştık. Yolda herhangi bir vatandaşımızı da bırakmamak için elimizden geleni yaptık. Sayın Valimiz, vali yardımcımız, il emniyet müdürümüz, müdür yardımcılarımız, kaymakamımızla beraber sürekli istişareler yaparak gece geç saatlere kadar, sabaha kadar burada elimizden gelen her şeyi yaptık."

İlk başta yağışın çok fazla olmadığına dikkati çeken Serdar, şunları kaydetti:

"İlçe merkezinde 15-20 santimetre yüksekliğinde su oluşmaya başladı, o zaman suyun daha da artabileceğini tahmin ettik. Bu şekilde asıl patlamanın olduğu, suyun boşaldığı yere ekiplerimizi göndererek trafiği oradan kapattık. Vatandaşlarımızı ve araçlarımızı, karşıda hiç hasar almayan bölgeye intikal ettirdik."

Serdar, vatandaşlara tekrar "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, "Elimizden ne geliyorsa yaptık, yapmaya da devam edeceğiz." dedi.

- "Yetkililerin ve polislerin anonslarıyla güvenli bölgelere geçtik"

İlçe sakinlerinden Halil Bayrak ise o gece yaşanan sel felaketinden çok korktuklarını ifade etti.

Yağmurun şiddetini arttırmasıyla polis otolarından anonslar yapıldığını belirten Bayrak, belediye hoparlöründen de uyarılarda bulunulduğunu kaydetti.

İlçe esnafından Yusuf Er de selde canlarını zor kurtardıklarını dile getirerek, "Yetkililerin ve polislerin anonslarıyla güvenli bölgelere geçtik." dedi.