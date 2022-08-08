Polis ele geçirmişti... Uzmanları bekliyor

Gözleri, burnu, kulakları ve kolları belirgin durumdaki heykelin yüzü en dikkat çekici özelliğini yansıtıyor.

Savcılığın talebiyle farklı üniversitelerden bilim insanları ve arkeologların hazırlayacağı bilirkişi raporuyla eserin orijinal olup olmadığı ve bulunduğu bölgenin netleşmesi bekleniyor.