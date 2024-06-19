Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü kaza yapınca yakalandı

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Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kaza yapınca yakalanan alkollü ve ehliyetsiz sürücüye 39 bin 504 lira ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Yıldırım Kemal Caddesinde otomobili durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçan sürücü, Yıldırım Kemal Caddesi ile Mehmet Akif Caddesi kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik trafosuna çarptı.

Bölgeye giden polis ekipleri, sürücüye alkol muayenesi yapmak istedi. Alkol testini reddeden sürücünün sorgusunda ehliyetinin olmadığı tespit edildi.

3 Nisan Polis Merkezi Amirliğinde yapılan kontrolde 1,19 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye, ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmak ile diğer trafik kurallarını ihlalden 39 bin 504 lira ceza kesildi. Ayrıca sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan işlem yapıldı.