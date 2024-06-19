Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü kaza yapınca yakalandı

        Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü kaza yapınca yakalandı

        Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçan sürücü, Yıldırım Kemal Caddesi ile Mehmet Akif Caddesi kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik trafosuna çarptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 22:33 Güncelleme: 19.06.2024 - 22:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Dur' ihtarına uymayan sürücü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kaza yapınca yakalanan alkollü ve ehliyetsiz sürücüye 39 bin 504 lira ceza uygulandı.

        Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Yıldırım Kemal Caddesinde otomobili durdurmak istedi.

        Polisin "dur" ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçan sürücü, Yıldırım Kemal Caddesi ile Mehmet Akif Caddesi kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik trafosuna çarptı.

        Bölgeye giden polis ekipleri, sürücüye alkol muayenesi yapmak istedi. Alkol testini reddeden sürücünün sorgusunda ehliyetinin olmadığı tespit edildi.

        3 Nisan Polis Merkezi Amirliğinde yapılan kontrolde 1,19 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye, ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmak ile diğer trafik kurallarını ihlalden 39 bin 504 lira ceza kesildi.

        Ayrıca sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan işlem yapıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Karabük
        #haberler
        #dur ihtarı
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Karşılaşma oynanıyor...
        Karşılaşma oynanıyor...
        Çocuklarını tehdit eden vicdansız baba tutuklandı
        Çocuklarını tehdit eden vicdansız baba tutuklandı
        Bayram sonrası hava nasıl olacak
        Bayram sonrası hava nasıl olacak
        Güney Kore'de 'demografik' acil durum
        Güney Kore'de 'demografik' acil durum
        Büyükekşi'den seçim sözleri
        Büyükekşi'den seçim sözleri
        Almanya ikide iki yaptı!
        Almanya ikide iki yaptı!
        Rum yönetimine 'İsrail' uyarısı
        Rum yönetimine 'İsrail' uyarısı
        İngiltere'den korkutan beslenme raporu
        İngiltere'den korkutan beslenme raporu
        Tam facia! Serinlemek isteyen 3 kardeş boğuldu
        Tam facia! Serinlemek isteyen 3 kardeş boğuldu
        Tatil için geldiği Bodrum'da kabusu yaşadı
        Tatil için geldiği Bodrum'da kabusu yaşadı
        Çılgın maçta kazanan yok!
        Çılgın maçta kazanan yok!
        Batshuayi, Galatasaray yolcusu!
        Batshuayi, Galatasaray yolcusu!
        Harcama limitleri açıklandı!
        Harcama limitleri açıklandı!
        Uykunun 4 aşamasında ne yaşıyoruz?
        Uykunun 4 aşamasında ne yaşıyoruz?
        Sert yanıt
        Sert yanıt
        Otomobilde kampanya bayramı
        Otomobilde kampanya bayramı
        Şanlıurfa'nın 'altından yol geçen' evleri...
        Şanlıurfa'nın 'altından yol geçen' evleri...
        Yapay zeka rüzgarıyla zirveye yükseldi
        Yapay zeka rüzgarıyla zirveye yükseldi
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!
        Yanlışlıkla keşfedilen 8 yiyecek!
        Yanlışlıkla keşfedilen 8 yiyecek!
        Habertürk Anasayfa