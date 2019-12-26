26 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Olay, D-100 Karayolu Talatpaşa mevkiinde 20.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Okmeydanı'ndan Haliç yönüne makas atarak ilerleyen 34 HD 6264 plakalı hafif ticari araç sürücüsü, aynı yönde giden 34 UE 2826 ve 34 NV 7493 plakalı lüks otomobillere peş peşe çarptıktan sonra kaçtı. Araçları hasar gören iki sürücü, makas atmaya devam ederek kaçan aracın peşine düştü. Yaklaşık 500 metre süren kovalamacanın ardından çarptığı araçların sürücüleri tarafından sıkıştırılan hafif ticari araç sürücüsü, emniyet şeridinde durmak zorunda kaldı.
Araçlarından inerek hafif ticari araca yönelen iki sürücü, kapıyı açtıklarında araçta adının Onur K. olduğu öğrenilen sürücünün yanında bir de çocuk olduğunu gördü. Onur K.'nın çarptığı lüks otomobilin sahibi Sait Emir, kontak anahtarını aldıktan sonra polisi aradı. Alkollü olduğu iddia edilen Onur K., polisin geldiğini görünce çocuğu da araçta bırakarak yaya olarak kaçtı.
Yaşadıklarının heyecanıyla kusan çocuk, polis eşliğinde olay yerine gelen bir ambulansta kontrolden geçirildi. Adının Miraç K. olduğu öğrenilen çocuk, polislerin kendisini olay yerinde bırakıp kaçan kişinin kimliğiyle ilgili sorusuna çelişkili cevaplar verdi. Polislere ilk başta kaçan kişinin babası olduğunu ifade eden Miraç K., daha sonra da amcası olduğunu söyledi. Çocuk, daha sonra, telefonla ulaşılan annesine teslim edildi.
ALKOLLÜ OLDUĞU İDDİASI
Onur K.'nın çarptığı lüks otomobilin sürücüsü Sait Emir, Biz yolda giderken araç yanımızdan inanılmaz hızlı bir şekilde aynaya çarpıp kaçınca akabinde arkasından geldim. Burada önünü kestik. Aşırı derecede sarhoştu. Aracın hemen anahtarını aldım. Çünkü önde çocuk oturuyordu. Çocuk bayağı kusmuş, önünde de alkol şişesi vardı. Hemen polisi aradık, bize saldırmaya çalıştı. Arabasının anahtarını almaya çalıştı. Polisler gelince de kaçtı kendisi diye konuştu.
Polis, kaçan sürücünün bulunması için çalışmalara başladı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!