Polisi arayan 76 yaşındaki kişinin market ihtiyaçları kapısına kadar götürüldü

14 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bingöl Valiliği bünyesinde faaliyet gösteren Açık Kapı birimine, 112, 155 ve 156 numaralı hatlara gelen talepler anlık olarak Vefa Sosyal Destek Grubu'na aktarılıyor. Temin edilen ihtiyaçlar, ekiplerce Kovid-19 önlemleri nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan ailelere ulaştırılıyor.
Bu arada gelir düzeyi iyi olmayan ailelerin gıda ihtiyaçları ise Valilikçe temin ediliyor.
Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi TOKİ konutlarında eşiyle oturan 76 yaşındaki Mehmet Aytaş, 155 Polis İmdat hattını arayarak kendisi için ücreti mukabili alışveriş yapılmasını istedi.
Çeşitli ihtiyaçlardan oluşan alışveriş listesinin o bölgeden sorumlu kurum olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlilerine iletilmesiyle kısa sürede markete gidip siparişleri tedarik eden ekipler, fırından da ekmek alarak Aytaş’a evinde teslim etti.
Aytaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihtiyaçlarının temin edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Salgının bir an önce ortadan kalkması temennisinde bulunan Aytaş, "155'i aradım, kısa sürede ihtiyaçlarımı getirdiler. Allah razı olsun. Allah hepimizin üzerinden bu belayı alsın." dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Hasip Akça da Valiliğin Açık Kapı ve Vefa Sosyal Destek Biriminin bu konuda yoğun çalışma yürüttüğünü belirterek şunları kaydetti:
"Her kurumdan belirli mahalle ve köylerde görevlendirme yapıldı. Müdürlük olarak da bize Saray, Karşıyaka, Kaleönü, Selahattin Eyyübi, Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Mustafa Gündoğdu mahalleleri ile Kurudere köyü düşmektedir. Bu mahallelerden yaşayan vatandaşlarımızın ilacı olsun, ekmek, gıda ihtiyacı olsun, kendi parasıyla alışveriş olsun bu tür ihtiyaçlarını kısa sürede karşılamaktayız."
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