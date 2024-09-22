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        Haberler Gündem Güncel Polise sandalye ile saldırı! 2 tutuklama | Son dakika haberleri

        Polise sandalye ile saldırı! 2 tutuklama

        Ordu'da trafik kontrolü sırasında ehliyeti olmayan ve kask takmayan 15 yaşındaki A.A.D'ye işlem yapan polise sandalye ile saldıran 3 kişiden 2'si tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 18:45 Güncelleme: 22.09.2024 - 18:48
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        Polise sandalye ile saldırı! 2 tutuklama
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde polis memurunun başına sandalyeyle vurularak yaralanması olayına ilişkin gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

        Liseler Mahallesi Hanboğazı mevkisindeki uygulama sırasında çıkan ve başına sandalyeyle vurulan polis memurunun yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan Abdullah D, Orhan D. ve Oğuzhan Dnin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Abdullah D. ve Oğuzhan D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Orhan D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Öte yandan polis memuru, Ünye Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

        NE OLDU?

        Ünye Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, dün Liseler Mahallesi Hanboğazı mevkisinde uygulama sırasında bir motosikleti durdurmuştu.

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        Ehliyeti olmayan ve kask takmayan 15 yaşındaki A.A.D'ye işlem yapıldığı sırada gencin dedesi Abdullah D, babası Orhan D. ve ağabeyi Oğuzhan Dnin gelmesi üzerine taraflar arasında tartışma çıkmıştı.

        Başına sandalye ile vurularak yaralanan polis memuru, Ünye Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

        Abdullah D, Orhan D. ve Oğuzhan D, jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, A.A.D. hakkında ise ehliyetsiz motosiklet kullandığı ve kask takmadığı gerekçesiyle işlem yapılmıştı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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