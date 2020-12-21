Polise mukavemetten hakkında dava açılan kişi bekçilere saldırdığı iddiasıyla gözaltına alındı

AA

Polis ekiplerinin 19 Eylül'de yaptığı denetimlerde maske takmadığı için hakkında işlem yapılırken, "Sen zor kullan o zaman görüşürüz. Bana ceza kesemezsin. Teşkilatın numarasını gönderin bana, eniştemin numarasını gönderin." şeklinde tehdit içeren ifadeleri kullanan ve polise mukavemette bulunan motosiklet sürücüsü Cihan A., dün akşam yine maske takmadığı gerekçesiyle bekçiler tarafından durduruldu.

Hakkında idari işlem yapan bekçiyi tehdit ettiği ve yumrukla saldırmaya çalıştığı iddia edilen şüpeli, gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

- Olayın geçmişi

Tuzla'da 19 Eylül'de denetimler sırasında maske takmadığı için durdurulan ve kimliğinin istenmesi üzerine polise mukavemet eden Cihan A.'ya para cezası verilmişti.

Daha sonra söz konusu ana ait görüntülerin yayınlandığı sosyal medyada yorum yapan kişilere de hakaret edip tehditte bulunan Cihan A., Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Emniyette hakkında, "polise mukavemet" ve "tehdit" suçlarından işlem yapılan Cihan A., İstanbul Anadolu Adliyesine sevk edilmiş, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Cihan A., hakkında "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 7 ay 15 günden 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle hazırladığı iddianame, 46. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.